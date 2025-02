Vasco busca São Januário para semi, mas BEPE não libera

O Vasco buscou uma mudança de estádio para seu jogo como mandante contra o Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca, mas, por enquanto, não obteve êxito. Dessa forma, as duas partidas devem, de fato, ocorrer no Maracanã.

Nesta segunda-feira (24), o jornalista Guilherme Silva, da “Jovem Pan Esporte”, informou que o Cruz-Maltino não gostaria de jogar ambos os duelos no Maracanã. Afinal, é onde o Flamengo manda seus jogos. Assim, até o estádio Nilton Santos surgiria como opção, além, é claro, da casa vascaína; São Januário.

Mas, de acordo com Lucas Pedrosa, do “SBT”, o BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) não libera clássicos entre Vasco e Flamengo para São Januário. A última vez que o Clássico dos Milhões ocorreu no estádio vascaíno foi durante a pandemia da Covid-19, em vitória do Fla por 2 a 1, no Brasileirão de 2020. Na ocasião, não houve torcedores no local.

Dessa forma, a tendência é que os confrontos sejam no Maracanã, com os dois jogos com 50% dos ingressos para cada torcida. Segundo o regulamento da Ferj, por ser o campeão da Taça Guanabara, o Flamengo pode escolher se utilizará seu mando na ida ou na volta.

