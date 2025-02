Técnico da Holanda visita o Corinthians e acompanha de perto Memphis Depay

O Corinthians recebeu uma visita ilustre nesta segunda-feira (24). Afinal, o técnico da Holanda, Ronald Koeman, esteve no CT Joaquim Grava para acompanhar o atacante Memphis Depay.

O treinador esteve ao lado do ex-jogador Nigel de Jong, que atualmente é diretor técnico da seleção europeia. No CT, Koeman foi recebido pelo diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, o diretor financeiro Pedro Silveira e o técnico Ramón Díaz.

Ronald Koeman esteve na Neo Química Arena no último domingo (23) e acompanhou o empate em 2 a 2 do Corinthians com o Guarani. Já classificados, os donos da casa entraram com time reserva. Dessa maneira, Ramón Díaz lançou Memphis Depay somente no segundo tempo, quando o holandês substituiu Talles Magno aos 15 minutos.

Koeman assistirá também a jogo do Corinthians na pré-Libertadores

Agora, o treinador da Laranja Mecânica voltará ao estádio na próxima quarta-feira (26), quando o Timão vai enfrentar o Universidad Central, da Venezuela, no jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores. Por ser titular absoluto, Memphis deve começar jogando ao lado de Yuri Alberto.

Em 2024, a diretoria do Corinthians convidou Ronald Koeman para visitar as instalações do clube. O objetivo da iniciativa era aproximar o técnico do futebol brasileiro e também de Memphis, que não é convocado para a seleção desde a Eurocopa, no meio do ano passado.

O clube paulista iniciou o contato com o treinador por e-mail. Em seguida, as conversas sobre a chance de vir ao Brasil ficaram mais fortes, e Koeman aproveitou um espaço na apertada agenda para conhecer a estrutura e acompanhar in loco um dos principais nomes da Holanda.

Inicialmente, Memphis ficou fora da lista do treinador por questões físicas. No entanto, Koeman admitiu que não conhecia o nível do Campeonato Brasileiro e que pediria para assistir a mais partidas para fazer uma avaliação mais completa, visando a uma possível convocação do atacante.

Atualmente, Memphis é o segundo maior artilheiro da seleção da Holanda, com 46 gols, quatro a menos que Robin Van Persie.

