Danilo discursa após conquista do Flamengo: ‘Podemos crescer nosso mental’

Danilo é um dos nomes experientes no elenco do Flamengo e procurar mostrar ser uma liderança fora de campo. Após goleada sobre o Maricá e conquista da Taça Guanabara, o zagueiro puxou o discurso no vestiário no Maracanã, no último sábado. O clube divulgou as imagens dos bastidores, nesta segunda-feira (24), em seu canal no Youtube.

Sem mostrar soberba, Danilo ressaltou o grande potencial da equipe para a temporada, além de crescer de forma mentalmente para os próximos da competição.

“Temos que olhar só para nós. Essa equipe tem muito potencial e a minha colocação é que a gente ainda pode crescer muito mentalmente”, disse no vestiário após goleada do Flamengo.

Campeão com poucos minutos em campo na Supercopa, ele teve as primeiras oportunidades e estreou no Maracanã logo em um clássico com direito a assistência contra o Botafogo. Além disso, ele busca por sua titularidade com Léo Pereira e Léo Ortiz.

Danilo já assumiu um papel de liderança dentro do vestiário. Ele não usa a braçadeira, mas fala e tem sido importante como exemplo. No campo, orienta, cobra e pede o tempo todo, especialmente com os garotos. A adaptação tem sido a melhor possível.

