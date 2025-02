Português: Porto tropeça em casa e se afasta da briga pelo título

O Porto tropeçou em casa na partida de encerramento da 23ª rodada do Campeonato Português. Nesta segunda-feira (24), o time deixou escapar a vitória nos minutos finais e ficou no empate por 1 a 1 contra o Vitória de Guimarães e decepcionou seus torcedores no Estádio do Dragão. Fábio Vieira abriu o placar para os donos da casa, enquanto Umaro Embaló confirmou o empate para os visitantes.

Dessa maneira, o Porto segue com uma campanha irregular no Campeonato Português e está mais distante da briga pelo título. Com o ponto somado nesta segunda-feira, o time chegou aos 47, com seis a menos que Sporting e Benfica, empatados na liderança.

Por outro lado, o Vitória de Guimarães evitou a derrota fora de casa e não perde há quatro rodadas no Campeonato Português. No entanto, foram três empates consecutivos e somente uma vitória neste período. Assim, a equipe chegou aos 32 pontos e se manteve na 8ª posição. A diferença para o Braga, 4º colocado, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias, é de 15 pontos.

Jogos da 23ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (21/2)

Braga 1×0 Nacional

Sábado (22)

Casa Pia 1×0 Gil Vicente

Benfica 3×0 Boavista

Estoril 2×1 Rio Ave

Domingo (23)

Estrela Amadora 0x0 Santa Clara

Arouca 2×2 Farense

AVS 2×2 Sporting

Famalicão 2×0 Moreirense

Segunda-feira (24)

Porto 1×1 Vitória Guimarães

