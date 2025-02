De virada, Brasil vence Equador em amistoso da Seleção Sub-17

A Seleção Brasileira Sub-17 começou bem em 2024. No primeiro teste do ano, o Brasil bateu o Equador por 2 a 1, na tarde desta segunda-feira (24), no Centro de Treinamento da Federação Equatoriana de Futebol, na cidade de Daule. Ruan Pablo marcou os dois gols da vitória.

Na primeira etapa, o Equador saiu na frente aos 17′, com gol de Iker Mantilla, de pênalti. Porém, no segundo tempo, os donos da casa tiveram Virgilio Olaya expulso. Na sequência, o Brasil conseguiu o empate com Ruan Pablo. Depois, o atacante do Bahia apareceu mais uma vez, aos 33′, para virar o marcador e decretar a vitória brasileira.

A Seleção volta a campo ainda nesta semana, na quinta-feira (27), para encarar mais uma vez, os equatorianos. Desta vez, a partida acontecerá no Estádio Monumental de Guayaquil, às 12h. No dia seguinte, os jogadores retornam ao Brasil.

Os jogos fazem parte da preparação para o Sul-Americano Sub-17, que acontece entre março e abril, na Colômbia. O torneio define sete vagas para o Mundial da categoria, que acontece no ano que vem. O Brasil está na chave junto com Equador, Venezuela, Uruguai e Bolívia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.