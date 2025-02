Olaria pode não receber premiação da Copa do Brasil; entenda

O Olaria teve um feito inédito na última quinta-feira (20) ao vencer o ABC-RN por 1 a 0 e se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. Porém, a equipe do Rio de Janeiro pode não receber a premiação devido a dívidas acumuladas.

Até o momento, o clube acumulou um total de R$1.830.000, sendo R$1 milhão pela classificação para a segunda rodada do torneio e R$830 mil pela conquista da vaga. As informações são do portal “ge”.

De acordo com o site da Procuradoria Geral do Ministério da Fazenda, o Olaria possui uma dívida ativa de R$ 5.665.165,38. A maior parte desse montante corresponde a pendências relacionadas à Previdência e ao FGTS de funcionários, originadas em gestões passadas.

Aliás, em 2024, ano em que a equipe fez sua estreia na Copa do Brasil, a premiação de R$750 mil pela classificação no torneio foi penhorada para o pagamento de dívidas com credores que acionaram o clube na Justiça.

A atual diretoria busca formas de evitar a penhora total do dinheiro. Afinal, quer utilizá-lo para manter o planejamento da temporada e melhorar a infraestrutura do clube. Além da Copa do Brasil, o Azulão também disputa o Carioca A2 e a Copa Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.