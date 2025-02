Ainda sem técnico, titulares do Botafogo não balançam a rede há quase um mês

Ainda sem um treinador efetivo, o Botafogo não consegue engrenar na temporada e deu adeus ao Campeonato Carioca de forma precoce, sem disputar a Taça Rio. Assim, o sistema ofensivo tem enfrentado dificuldades, e os titulares não balançam a rede desde o dia 29 de janeiro, no clássico com o Fluminense. Igor Jesus e Savarino marcaram no triunfo por 2 a 1.

Desde então, mais nenhum jogador da equipe titular fez gol. Ao todo, já são sete partidas, sendo duas delas com uma escalação majoritariamente reserva e apenas três tentos.

Dessa forma, Kayke marcou contra Nova Iguaçu e Boavista, enquanto Patrick de Paula deixou o dele na final da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, em Belém. Além disso, o volante é o artilheiro alvinegro na temporada, com três gols.

Nesses sete jogos, o time venceu apenas uma vez (Nova Iguaçu), perdeu cinco e empatou uma. Em campo, Igor Jesus e Matheus Martins estiveram em campo em sete partidas, mas também não têm dado conta do recado.

Por fim, o Alvinegro volta a campo pela decisão da Recopa Sul-Americana na próxima quinta-feira (27), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. Os comandados do técnico Cláudio Caçapa necessitam reverter a desvantagem de dois gols para ficar com a taça da competição continental.