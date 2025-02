Inter tem mais uma semana livre para recuperar lesionados e fazer ajustes

O Internaconal terá a sua segunda semana livre de treinos em meio aos duelos com o Caxias pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Após vencer o primeiro embate e aumentar ainda mais a vantagem, o técnico Roger Machado se encontra em cenário favorável para realizar ajustes na equipe. No caso, algumas das prioridades serão aprimorar o entrosamento no time, além de tentar recuperar alguns dos jogadores machucados a tempo.

A propósito, caso seja necessário, a situação permite até que o comandante preserve algumas peças por conta de desgaste físico, que tenham alta incidência de causar contusões. Depois do resultado positivo na partida de ida, o elenco recebeu dois dias de folga no último domingo e segunda. Assim, a reapresentação ocorre, nesta terça-feira (25), no CT Parque Gigante. Na oportunidade, Roger Machado vai iniciar a pensar na equipe titular que vai enfrentar o Caxias no jogo de volta, no sábado de Carnaval, no sábado de Carnaval.

As diversas lesões obrigaram o treinador a praticamente escalar um novo Internacional durante a disputa do Campeonato Gaúcho. Para efeito de comparação, da equipe considerada a ideal e que conseguiu engatar 16 jogos de invencibilidade na Série A de 2024 somente três jogadores permaneceram entre os 11 iniciais. No caso, apenas o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Bernabei e o volante Fernando, que formaram o time que assegurou a vaga na fase de grupos da Libertadores, tem condições de jogo no atual cenário.

Inter adota postura cautelosa em cenário favorável

O técnico Roger Machado conseguiu preservar a sua estratégia de jogo, um aspecto que entende como relevante e classifica como base para o Internacional. Ainda assim, a avaliação é de que há a necessidade de melhorar o entrosamento, com o objetivo de que o time consiga criar triangulações, jogadas e tenha maior eficiência em punir os adversários.

Simultaneamente, o cenário vantajoso possibilita que o Inter não precise antecipar o retorno de jogadores machucados, com certa urgência. Três peças fundamentais estão fora de combate por lesões. Alan Patrick se recupera de um problema no tornozelo direito, Borré tem um estiramento na coxa direita e Wesley sofre com uma contusão muscular na coxa esquerda. Não há a certeza de que o trio terá condições de disputar uma eventual final. Contudo, o ponto positivo é que o departamento médico do clube teve duas semanas sem obstáculos para avançar no tratamento desses jogadores.

A vitória do Colorado sobre o Caxias não refletiu como foi a condução da partida, já que o time da capital teve mais uma vez dificuldade em superar a defesa do adversário. Levando em consideração, o esforço para aprimorar o entrosamento, a tendência é de que o quarteto ofensivo do Inter receba uma sequência entre os 11 iniciais.

Colorado se mobiliza para corrigir falhas

Atualmente, Roger usa peças já conhecidas como Valencia e Wanderson e mescla com atletas recém contratados, são os casos de Carbonero e Vitinho. O último foi o protagonista do duelo passado, pois marcou os dois gols da equipe e se tornou o artilheiro do time na temporada, com quatro.

Já o colombiano também aproveitou suas primeiras oportunidades, se destacou e ganhou espaço. Contudo, passou a ter a responsabilidade de ajudar na criação de jogadas junto de Bruno Henrique, depois que Alan Patrick se tornou desfalque. O equatoriano se esforça para retomar o seu melhor momento em sua passagem pelo Colorado, quando provocou a animação dos torcedores. Valencia teve papel fundamental com os gols marcados na trajetória do Internacional na Libertadores de 2023, quando parou nas semifinais.

Após perder espaço e quase deixar o clube, Wanderson recuperou espaço e ganhou importância tática ao contribuir ao time na fase defensiva. Ao mesmo tempo, o camisa 11 ainda precisa ser mais participativo no momento ofensivo. Na partida de ida, em Caxias do Sul, Roger o substituiu quando o jogo ainda estava empatado e deu chances a Gustavo Prado.

Pelas idades avançadas, a dupla de volantes Fernando e Bruno Henrique com 37 e 35 anos, respectivamente, tem chances de serem poupados do jogo no Beira-Rio. Isso sem serem relacionados para o confronto, não serem titulares ou até mesmo serem substituídos durante a partida. O lateral-direito Aguirre passa por momento de ascensão depois de um começo turbulento. O argentino teve papel essencial na criação de jogadas com as tabelas e triangulações com Bruno Henrique e Vitinho. A partir disso, sua tarefa é se tornar mais regular nesta temporada.

A dupla de zaga formada por Victor Gabriel e Vitão se tornou a principal valência da equipe. O lateral-esquerdo Bernabei não obteve sucesso em repetir as performances do ano passado, porém compensa com a privilegiada condição física e ser frequentemente acionado para colaborar ofensivamente. A partida de volta pelas semifinais do Campeonato Gaúcho ocorrerá n próximo sábado (01/03). O embate decisivo será, às 21h30, no Beira-Rio, e o Internacional tem a possibilidade de perder por até um gol de diferença que assegura a vaga na decisão.

