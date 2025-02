Torcedores criam movimento por debate na criação da SAF do Fluminense

Incomodado com a pressa demonstrada pelo presidente Mário Bittencourt para transformar o Fluminense em SAF, um grupo de tricolores lançou nesta terça-feira (25) o movimento “Futuro Flu”. A iniciativa tem como meta lutar pelo amplo debate sobre tal mudança, dando vez e voz a sócios estatutários e sócios-torcedores. A eleição nas Laranjeiras está marcada para novembro e, por já estar no segundo mandato, Bittencourt não poderá concorrer à reeleição.

O movimento é liderado por Rafael Rolim, advogado e Procurador do Estado; Sergio Poggi, arquiteto do BNDES; e José Eduardo Junqueira, doutor e professor em Direito. O “Futuro Flu”, porém, não é contrário à SAF. Mas questiona a falta de transparência com que a atual diretoria vem conduzindo a questão.

“Nosso movimento não é contrário à modernização do clube e à chegada da SAF, mas pretende promover um amplo e democrático debate sobre essa transformação. Será a decisão mais importante da nossa longa e rica história. É indispensável a ampla e irrestrita participação de todos os sócios votantes, com a disponibilização de mais locais de votação e a possibilidade do voto a distância”, destaca Rolim.

Mário CEO da SAF do Fluminense?

Uma das maiores preocupações do grupo é acerca de possíveis interesses pessoais. Afinal, existe a possibilidade de Bittencourt vir a ser o CEO da SAF.

“Isso não pode acontecer em hipótese alguma. O Futuro Flu exigirá a garantia de um processo de transformação livre de qualquer conflito de interesses. Não vamos compactuar com a permanência de dirigentes associativos e suas práticas na nova estrutura empresarial’, alerta Junqueira.

O desempenho esportivo aliado ao pagamento das dívidas é outro tema que merece atenção do “Futuro Flu”.

“Não abriremos mão da defesa de um processo de transformação que assegure o compromisso de investimento alto em futebol, priorizando o desempenho esportivo, que profissionalize integralmente a gestão, que invista fortemente nas categorias de base, que apresente um projeto viável de quitação das dívidas e que preserve nossa sede e nossas tradições”, encerra Poggi.

