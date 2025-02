CSA x Náutico: onde assistir, escalações e arbitragem

O CSA vai receber o Náutico nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. No confronto direto pelo G4, o Azulão é o terceiro colocado do Grupo B, com seis pontos, enquanto o Timbu está na quinta posição, somando quatro. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SBT Nordeste (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o CSA

Eliminado no Estadual e classificado na Copa do Brasil, o CSA quer aproveitar o fator casa para tentar buscar o primeiro lugar do Grupo B torneio regional. Afinal, na terceira colocação, está a apenas um ponto de distância do líder Bahia, que soma sete. Na competição, a equipe chega empolgada após golear o Sampaio Corrêa na última rodada, que aconteceu há duas semanas.

Para o duelo, o técnico Higo Magalhães não poderá contar com Igor Bahia, que sentiu a coxa e, portanto, Tiago Marques entra em seu lugar. Além disso, Roberto e Robinho também seguem lesionados.

Como chega o Náutico

Na quinta colocação da tabela, o Alvirrubro precisa vencer para se aproximar das primeiras colocações. Aliás, antes da derrota para o Decisão por 1 a 0, pela última rodada do Campeonato Pernambucano, a equipe vinha de quatro jogos invictos, sendo três vitórias e uma derrota. Já no torneio regional, até o momento, venceu uma, empatou outra e, por fim, também perdeu um duelo.

Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos não poderá contar com Igor Pereira, pois está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Odivan, que segue fora devido à lesão muscular. Por outro lado, a equipe pode ter a estreia do atacante Vinícius, que foi relacionado. Além disso, o volante Auremir também vai reforçar a equipe após ser poupado por desgaste no último jogo do time.

CSA X NÁUTICO

Copa do Nordeste – 4ª rodada

Data e horário: 26/02/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

CSA: Georgemy; Cedric, Wanderson, Betão e Enzo; Gustavo Nicola (Álvaro), Camacho, Vander e Brayann; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães

NÁUTICO: Muriel, Marcos Ytalo, Léo Coltro, Felipe Santana e Igor Fernandes; Sousa, Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Paulo Sérgio e Samuel Otusanya (Bruno Mezenga). Técnico: Marquinhos Santos

Árbitro: Tarcísio Flores da Silva

Assistentes: Lorival Cândido das Flores e George Ítalo Antas Nogueira

VAR: –

