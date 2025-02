Botafogo x Racing: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo, campeão da Conmebol Libertadores, e Racing, atual dono da Copa Sul-Americana, se reencontram na noite desta quinta-feira (27), às 21h30, para o segundo capítulo da série decisiva da Recopa. O choque entre brasileiros e argentinos está marcado para o Estádio Nilton Santos, no aprazível Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro.

Na ida, o Racing venceu por 2 a 0, placar que lhe garante o direito de até perder por um gol de diferença para erguer a taça. Se o Botafogo ganhar por dois gols de diferença, a série vai para a prorrogação com possibilidade de pênaltis. Por três gols ou mais, o Glorioso sagra-se campeão.

Como chega o Botafogo

O Botafogo tem mais motivos do que a desvantagem para se preocupar. Afinal, a equipe não é mais aquela, dominante, que conquistou o Brasileirão e a Libertadores de forma épica. Saíram Almada, Luiz Henrique e Júnior Santos. A reposição não foi à altura, e o time sentiu uma mudança tão brusca. Além disso, o clube ultrapassou os 50 dias sem treinador. Claudio Caçapa, interino, terá a missão de comandar o Fogão na “remontada”.

O zagueiro Bastos, com trauma no joelho esquerdo, e Rodríguez, não inscrito, desfalcam o Alvinegro. Cuiabano, expulso na semana passada, também não ficará fora da relação. Em contrapartida, os recém-contratados Jair e David Ricardo estão à disposição e brigam para ver quem será o parceiro de Barboza na defesa.

Outra novidade é o atacante Artur. O ex-palmeirense não disputou o jogo de ida, mas, recuperado de lesão, treinou sem restrição no Espaço Lonier.

Como chega o Racing

Apontado como azarão, o Racing mostrou suas credenciais na partida de ida, em Avellaneda. No Cilindro, aliás, poderia ter até construído um score maior do que 2 a 0. Autor do primeiro gol na Grande Buenos Aires, Vietto ainda é dúvida no escrete do técnico Gustavo Costas. Se ele não jogar, Zaracho, ex-Mineiro, está de prontidão para entrar. Salas e Martínez, que infernizaram Barboza, estão confirmados entre os 11 que iniciam o embate.

O Racing contará também com o apoio de quatro mil torcedores. Os visitantes prometem fechar o anel Sul do Colosso do Subúrbio.

BOTAFOGO x RACING

Jogo de volta da Recopa

Data e hora: 27 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Barboza, Jair e Telles; Gregore, Allan e Freitas; Savarino, Artur e Jesus. Técnico: Cláudio Caçapa

RACING: Arias; Di Cesare, Colombo e Quirós; Martirena, Nardoni, Zuculini e Rojas; Zaracho (Vietto); Salas e Martínez. Técnico: Gustavo Costas

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

iga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.