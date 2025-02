Felipe Neto dá conselhos a John Textor no Botafogo; entenda

Nas últimas semanas, o influenciador Felipe Neto começou a postar assuntos sobre o Botafogo e chegou a falar que se tornaria “setorista” do clube. Inicialmente, ele iria desmentir as informações falsas em geral. Além disso, Felipe defendeu o do dono da SAF do Alvinegro, John Textor, que recebeu críticas pela demora na contratação de um técnico.

“Pra quem acha que o dono [Textor] “abandonou”, estava até agora debatendo sobre os treinadores (agora sobraram poucos) e contratações. Tive que mandar ele ir dormir, como já aconteceu outras vezes. (…) O cara pensa no Botafogo 24 horas por dia, diferente do que muitos estão acreditando. Ele fala sobre Botafogo o tempo todo e eu estou postando isso sem tê-lo consultado”, postou Felipe.

Textor contou, aliás, que as conversas entre os dois não são recentes. Eles se falam frequentemente sobre diversos assuntos relacionados ao clube, de contratações a opiniões sobre jogos. Assim, Felipe Neto ganhou influência com dicas e conselhos para o dono da SAF.

“Faz dois anos que nos conhecemos… Falamos de futebol regularmente, mas às vezes damos uma pausa, como foi no fim de 2023. Outras vezes nos falamos semanalmente”, afirmou Textor ao ‘ge’.

Também empresário, Felipe Neto patrocinou o clube em 2019 com a “Neto’s”. Ele também participou da contratação do uruguaio Rodrigo Aguirre, em 2018. Desde então, nunca mais participou de questões do Botafogo de forma oficialmente.

A situação do Botafogo

Há 54 dias sem treinador, o time do Botafogo foi eliminado do Carioca, perdeu a Supercopa do Brasil e tentará reverter desvantagem de dois gols contra o Racing na Recopa. Alvo de críticas, o empresário, aliás, mantém a postura de preparar o time de olho na Libertadores, no Brasileiro e na Copa do Brasil. Ele, afinal, não concorda com uma temporada que dure 11 meses.

“Futebol é sobre preferências pessoais. Felipe conhece muito futebol e está muito preparado para oferecer as opiniões dele. É divertido falar com ele”, disse o norte-americano.

