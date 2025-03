Keno vibra com gol e mantém esperança de título para o Fluminense

O Flamengo derrotou o Fluminense na primeira partida da final do Campeonato Carioca. No entanto, o prejuízo, que era de 2 a 0, diminuiu com o gol do atacante Keno, que marcou o gol de honra do Tricolor e recolocou o time na disputa pelo título. O jogo decisivo está marcado para domingo (16), novamente no Maracanã.

Keno, aliás, falou sobre a dificuldade de enfrentar o Flamengo e a busca pela taça na partida final, além da esperança que sentiu após deixar sua marca.

“Sabíamos da dificuldade e da qualidade do time deles. Tomamos um gol muito cedo, foi um banho de água gelada. Na parada técnica do primeiro tempo, o Mano organizou nosso time, e conseguimos jogar melhor. Esse gol nos deu vida. A gente sabe que 2 a 0 é sempre complicado, ainda mais contra o Flamengo, mas, com esse gol, vamos muito fortes para o fim de semana. Que a gente possa reverter e ser campeão”, disse o autor do gol do Fluminense.

Todavia, campeão em 2022 e 2023, o Fluminense não chegou à final do ano passado, justamente por ser eliminado pelo Flamengo. Agora, busca sua terceira taça em cinco anos do Campeonato Carioca. Se vencer, conquistará seu 34º título na competição, o primeiro sob o comando de Mano Menezes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.