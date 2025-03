De La Cruz comemora vitória do Flamengo, mas lamenta gol sofrido no final

O Flamengo abriu vantagem sobre o Fluminense nesta quarta-feira (12) ao vencer a partida inicial do Campeonato Carioca por 2 a 1. Wesley e Juninho marcaram os gols do Rubro-Negro, que agora pode empatar o jogo de domingo para garantir mais uma taça estadual e a segunda consecutiva. O volante De La Cruz, titular da equipe sob o comando de Filipe Luis, celebrou o resultado positivo.

Na visão do uruguaio, o Flamengo fez um grande jogo, mas considerou injusto o gol marcado por Keno, que manteve o Fluminense vivo na disputa pelo título de 2025.

“Conseguimos atacar nos momentos certos, sabíamos que seria uma partida bem dura. É uma final, às vezes nas finais é difícil jogar bem, jogar bonito. Mas acredito que no segundo tempo saímos com outra cara, demonstramos outra postura. Foi injusto tomar um gol no final, mas fizemos boas coisas no segundo tempo”, disse o volante ao final da partida.

Por sua vez, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Fluminense no próximo domingo (16). O Maracanã deve receber mais de 60 mil torcedores e busca o título de número 39 no torneio. Além disso, já conquistou a Supercopa do Brasil na temporada atual, ao vencer o Botafogo.

