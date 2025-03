Ceará elimina Confiança nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil

O Ceará suou, mas conseguiu avançar à terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (12), o Vozão empatou por 2 a 2 com o Confiança no tempo normal e levou a melhor nos pênaltis ao fazer 3 a 0 na Arena Castelão.

O time sergipano abriu dois gols de frente com Ronald Camarão e Luiz Otávio no primeiro tempo, mas os donos da casa buscaram empate na etapa final com Pedro Raul e Galeano. Nas cobranças, Fernando Sobral, Galeano e Rômulo converteram para os alvinegros, enquanto o Dragão desperdiçou com Fábio, que mandou longe, Airton e André Lima, que pararam no goleiro Bruno Ferreira.

A definição dos confrontos da próxima fase será por meio de sorteio, assim como o mando de campo. A partir de agora, os dueos ocorrerão no mata-mata (ida e volta). Além dos 20 clubes que passaram da fase anterior, outros 12 entram direto na terceira fase da Copa do Brasil.

O Ceará embolsa R$ 2.315.250 pela classificação, chegando a R$ 5,7 milhões até o momento em premiações. O time volta a campo no próiximo sábado, quando faz o clássico contra o Fortaleza, às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela primeira partida da final do Cearense. No mesmo dia, porém às 19h, o Confiança recebe o Falcon na Arena Batistão, pelo duelo de volta da semifinal do Campeonato Sergipano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.