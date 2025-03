Vasco conta com os retornos de Coutinho e Adson na estreia pelo Brasileirão

Em meio à Data Fifa, o Vasco trabalha para ter dois “reforços” para a estreia no Brasileirão, dia 30, às 18h30 (de Brasília), contra o Santos, em São Januário. Tratam-se de Philippe Coutinho e Adson, que devem ficar à disposição e estão dentro do planejamento do técnico Fábio Carille para o confronto. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o comandante cruz-maltino deve utilizar o atacante no próximo jogo-treino, que deve ser contra o Boavista no sábado, por aproximadamente 15 minutos. Além disso, pretende colocá-lo em campo ntre 20 e 25 minutos contra o Peixe.

“Pelo que estou acompanhando, estou trabalhando para o Adson ter pelo menos 20 ou 25 minutos. Faremos um jogo-treino neste sábado e pretendo usá-lo por 15 minutos. Estamos acelerando para isso. O Estrella vai demorar mais, e o David é mais para o meio do ano. Estamos tentando acelerar o processo do Adson. O Coutinho semana que vem já está comigo. Ele ficou pouco tempo parado, é diferente do Adson. O Tchê Tchê provavelmente também já estará comigo”, disse ao portal “ge”.

Vale lembrar que Adson não atua desde o duelo com o Athletico-PR no Campeonato Brasileiro da última temporada, no dia 26 de agosto de 2024. Na ocasião, ele sentiu dores na tíbia e teve uma fratura por estresse na região, tendo que passar por uma cirurgia no local.

Por fim, Coutinho sentiu um edema na coxa direita na partida de volta das semifinais do Carioca contra o Flamengo, no último dia 8, e tenta se recuperar desde então. Assim, o meio-campista estará à disposição a partir da semana que vem para voltar a treinar com o grupo.

