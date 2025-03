Após Data-Fifa, Fluminense terá intensa maratona de jogos em abril

Em meio à Data-Fifa, o Fluminense se prepara para as estreias no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana, tendo uma verdadeira maratona de jogos em abril. Assim, a equipe carioca terá oito partidas no mês. Contudo, ainda em março, terá o duelo com o Fortaleza, dia 29, às 18h30 (de Brasília), no Castelão.

Em seguida, na primeira semana de abril, dia 1, às 19h30, os comandados do técnico Mano Menezes embarcaram para a Colômbia, no duelo com o Once Caldas, pela Sul-Americana, no Estádio Palogrande.

Sequência no Rio de Janeiro

Dessa forma, na sequência, o Tricolor recebe o Red Bull Bragantino. Esse, aliás, será seu primeiro jogo no Maracanã nesta edição do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no final de semana dos dias 5 e 6, ainda com horário a ser definido pela CBF.

No dia 10, às 21h30, o Fluminense volta a campo pela Sul-Americana, novamente no Maracanã, para medir forças com o San José, da Bolívia, pela segunda rodada do Grupo F.

Nesse sentido, a intensa maratona segue no final de semana dos dias 12 e 13 para mais uma partida no Rio de Janeiro, desta vez contra o Santos, que volta à primeira divisão nesta temporada.

Primeiro clássico no Brasileirão

A equipe de Mano Menezes visita o Corinthians, na Neo Química Arena, dia 16, enquanto no fim de semana dos dias 19 e 20, voltam a atuar no Rio de Janeiro, contra o Vitória.

Por fim, o Tricolor encerra o mês fechando o primeiro turno do Grupo F da Sul-Americana, contra o Unión Española, no Chile, em 22 de abril, às 21h30. Ainda no primeiro mês de disputa do Brasileirão, terá o primeiro clássico, contra o Botafogo, no final de semana dos dias 26 e 27.

Confira os jogos do Tricolor em abril

Sul-Americana

Once Caldas x Fluminense – Estádio Palogrande

01/04 (terça-feira), às 19h30

Brasileirão

Fluminense x Bragantino – Maracanã

05 ou 06/04 – Horário a definir

Sul-Americana

Fluminense x San José – Maracanã

10/04 (quinta-feira), às 21h30

Brasileirão

Fluminense x Santos – Maracanã

12 ou 13/04 – Horário a definir

Brasileirão

Corinthians x Fluminense – Neo Química Arena

16 ou 17/04 – Horário a definir

Brasileirão

Fluminense x Vitória – Maracanã

19 ou 20/04 – Horário a definir

Sul-Americana

Unión Española x Fluminense – El Teniente

22/04 – 21h30 (de Brasília)

Brasileirão

Botafogo x Fluminense – Nilton Santos

26 ou 27/04 – Horário a definir

