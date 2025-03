Vem aí um novo Igor Jesus no Botafogo. Entenda!

Igor Jesus terá um papel diferente de 2024, quando o Botafogo encantou o Brasil e a América do Sul. Sim! Nesta quinta-feira (20), no Espaço Lonier, o próprio centroavante do Mais Tradicional afirmou que o novo técnico do time alvinegro, Renato Paiva, o vê com outras funções e características no ataque do Glorioso. O camisa 99 adianta, então, como será o seu posicionamento e detalha as ideias de seu chefe.

“Paiva tem pedido para eu ficar mais dentro da área, porque eu estava saindo muito, algo que causava dificuldade para fazer gols. O centroavante tem que estar dentro da área, para apanhar qualquer bola rebatida e estar preparado para colocá-la para dentro. É com esta certeza que vou ficar fixo dentro da área para que, quando tiver as oportunidades, marcar. Meu jogo, portanto, é muito mais fixo dentro da área. Não preciso sair tanto, porque tem Sava e Santi ficam entrelinhas para receber essa bola”, justificou Jesus.

O centroavante do Botafogo, agora, vai se acostumando ao estilo de Paiva. Em mais de duas semanas de uma “pré-temporada” longa, Jesus já observou como o novo comandante costuma trabalhar.

“Ele é um cara muito agressivo, em termos de jogo. Um cara que verificou onde nós estávamos dando muito espaço aos adversários. Com pouco tempo de trabalho, ele tem dado muita ênfase em relação a isso. E eu acho que ele é um cara que gosta de sair construindo desde atrás. E, lá na frente, a gente tem qualidade para achar o gol da melhor forma e fazer os gols”, revelou.

