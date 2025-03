Alemanha vira sobre a Itália e larga em vantagem nas quartas da Nations League

A Alemanha conquistou importante vitória em um dos maiores clássicos do futebol mundial. No estádio San Siro, em Milão, os germânicos foram letais nas jogadas pelo alto e venceram a Itália por 2 a 1, de virada, no jogo de ida das quartas de final da Nations League. Tonali abriu o marcador para a Azzurra, porém Kleindienst e Goretzka decretaram a vitória da equipe visitante, com duas assistências de Kimmich. A seleção que se classificar pega o vencedor de Dinamarca e Portugal. No primeiro duelo, triunfo nórdico por 1 a 0.

No próximo domingo (23), as duas equipes decidem quem avança à semifinal da competição. A Itália precisa vencer por dois gols de diferença, em Dortmund, para avançar de fase. Caso conquiste um triunfo por apenas um de vantagem, a vaga será decidida na prorrogação e, persistindo a igualdade, nos pênaltis.

A Alemanha começou a partida propondo o jogo, deixando a Itália, mesmo em casa, em seu campo de defesa. Porém, não era aguda a ponto de achar espaços na retaguarda adversária. Por outro lado, a Azzurra conseguia trocar bons passes, principalmente passando pelos pés de Barella. Dessa maneira, aos nove minutos, o meia da Inter enfiou linda bola para Politano. O atacante rolou para trás, Tah cortou mal e Tonali apareceu para finalizar com precisão para abrir o placar.

À frente o marcador, a Itália montou um ferrolho defensivo e fazia a posse de bola germânica ser inofensiva. Tanto que a equipe de Julian Nagelsmann apostou nas jogadas de bolas aéreas como única forma de perigo. Goretzka, de cabeça, mandou por cima. Por outro lado, em contragolpe, Moise Kean apareceu livre na área e obrigou Baumann à linda defesa. Tonali também fez o goleiro trabalhar em arremate de fora da área.

Alemanha é fatal na jogada aérea

Os alemães seguiram apostando na bola aérea no segundo tempo. E a jogada surtiu efeito logo aos três minutos, quando Kimmich cruzou na medida para Kleindienst, que entrara no intervalo, cabecear sem chances para Donnarumma.

O empate não mudou o panorama da partida, com os visitantes com a posse de bola e a Itália defendendo-se bem, saindo em esporádicos ataques. No entanto, perigosos. Em um deles, Raspadori apareceu dentro da área e obrigou Baumann, um dos melhores em campo, à boa defesa com o pé.

Assim como ocorreu no primeiro tempo, os germânicos foram decisivos pelo alto. Em dobradinha do Bayern de Munique aos 30 minutos, Kimmich bateu escanteio e Goretzka desviou na primeira trave para virar o marcador. Mais uma assistência do lateral-direito alemão, o grande protagonista da partida.

