Equador x Venezuela: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta sexta-feira, 21/3, no Estádio Casablanca, em Quito, o Equador recebe a Venezuela. O jogo será às 18h (de Brasília) e vale pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Os equatorianos vão bem. Afinal, estão com 19 pontos e, em caso de vitória, podem alcançar a vice-liderança. Mas estariam melhor se não tivessem perdido três pontos por escalar umjogador irregular nas Eliminatórias para a Copa de 2022. Contudo, a Venezuela está com o sinal vermelho ligado. Após um bom início, teve tropeços e caiu para o 8º lugar, fora da zona de classificação e da repescagem para o Mundial, que será nos EUA, Canadá e México.

Onde assistir

O Canal SporTV transmite a partir das 18h (de Brasília).

Como chega o Equador

O Equador tem muitos jogadores conhecidos dos brasileiros, como Félix Torres (Corinthians), Alan Franco (Atlético-MG), Plata (Flamengo) e Enner Valencia (Internacional). Todos titulares em seus times. Eles são pilares da equipe que faz excelente Eliminatória e entra como favorita para o duelo desta sexta-feira.

O treinador argentino Sebastián Beccacece fez três treinos contra times equatorianos nos últimos dias e praticamente definiu a sua equipe titular. Resta como dúvida se escala Yeboah ou Arroyo, formando o trio titular com Plata e Enner Valencia.

Beccacece se mostrou incomodado com as críticas em relação aos convocados. Assim, aproveitou a coletiva para dar o seu recado:

“Seleciono o jogador que me agrada. Sempre os jogadores que estão aqui vão ser de meu gosto. Não agradarei todos, mas me contrataram para fazer exatamente isso.”

Como chega a Venezuela

Assim como o Equador, os venezuelanos contam com jogadores que atuam no Brasil e que formam o time titular. São eles: Martínez (Corinthians), Tomás Rincón e Soteldo (Santos) e Savarino (Botafogo).

O time vinha treinando em Bogotá, na Colômbia, e seguiu rumo a Quito na véspera da partida, uma estratégia para sentir menos os efeitos da altitude da capital equatoriana.

“Fizemos um bom período de treinos e confio demais no meu time. Acredito que este pode ser o ano da glória do futebol venezuelano, conseguindo a classificação para uma Copa. Assim, um bom resultado contra o Equador pode mostrar que estamos no caminho certo”, disse Fernando Batista, que não tem dúvidas, mantendo a base titular dos últimos treinos, com Soteldo e Rondón formando a linha de ataque.

Eliminatórias Sul-americanas

A competição tem dez seleções que jogam entre si em turno e returno. Os seis primeiros irão diretamente para a Copa do Mundo, mas o sétimo colocado ainda terá uma chance extra. Afinal, jogará a repescagem mundial, que valerá as duas últimas vagas para a competição, que se realizará nos EUA, Canadá e México.

EQUADOR X VENEZUELA

13ª rodada das Eliminatórias

Data e horário: 21/3/2025, 18h (de Brasília)

Local: Estádio Casablanca, Quito (EQU)

EQUADOR: Galíndez; Félix Torres, Pacho, Estupiñán e Arreaga; Caicedo, Alan Franco e Vite; Plata, John Yeboah (Kenny Arroyo) e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Rubén Ramírez, Wilker Ángel e Miguel Navarro; José Martínez, Tomás Rincón e Jefferson Savarino; Segovia, Soteldo e Rondón. Técnico: Fernando Batista.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Auxiliares: Bruno Pires e Rafael Alves (BRA)

VAR: Rodolpho Toski Marques (BRA)

