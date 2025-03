Paraguai vence Chile e sobe na tabela das Eliminatórias

O Paraguai cumpriu o dever de casa e venceu o Chile por 1 a 0, nesta quinta-feira (20), na partida de abertura da 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026, no Defensores del Chaco, em Assunção. Alderete marcou o gol da vitória no segundo tempo e confirmou a boa fase da seleção paraguaia.

Com o resultado, o Paraguai chegou aos 20 pontos e subiu para a terceira posição. Contudo, a seleção ainda pode ser ultrapassada no decorrer desta 13ª rodada.

Por outro lado, o Chile faz uma péssima campanha nestas Eliminatórias e segue na 9ª posição, com somente nove pontos. Além disso, em caso de vitória do Peru sobre a Bolívia, nesta quinta-feira, às 22h30 (de Brasília), os chilenos podem encerrar a rodada na lanterna.

Veja como está a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026

Paraguai x Chile

As seleções disputaram um primeiro tempo equilibrado e chegaram ao intervalo com o placar zerado. Tanto Paraguai quanto Chile tiveram uma grande oportunidade de abrir o placar cada, mas pararam em boas defesas dos goleiros.

Na segunda etapa, as equipes saíram mais para o jogo e o Paraguai teve as melhores oportunidades. Após levantamento de Enciso na área, Cáceres escorou para o meio, Sanabria desviou de cabeça, e Alderete apareceu sozinho na segunda trave para finalizar de pé esquerdo e abrir o placar. O Chile até tentou se recuperar, mas parou em uma grande atuação do goleiro Gatito Fernández.

