Gerson sente lesão novamente e deixa jogo da Seleção chorando

O Brasil teve uma baixa durante a partida contra a Colômbia e pode ter um corte na convocação. O volante Gerson, titular na partida em Brasília, deixou o gramado aos 27 minutos do segundo tempo. O jogador havia sentido um desconforto na final do Carioca e já havia reclamado de incômodo logo no começo do jogo.

A saída de Gerson liga o alerta não só na Seleção, mas também no Flamengo. Um possível corte será decidido nesta quinta-feira (21). O jogador será reavaliado e pode ficar de fora da partida contra a Argentina.

Se necessário, Dorival terá que buscar um substituto na lista prévia. Na realidade, são dois, porque Bruno Guimarães recebeu o cartão amarelo e está suspenso. O treinador tem como opções no meio de campo: Alisson (São Paulo), Andreas Pereira (Fulham-ING), Andrey Santos (Strasbourg-FRA), Éderson (Atalanta-ITA), João Gomes (Wolverhampton-ING), Lucas Moura (São Paulo) e Oscar (São Paulo).

