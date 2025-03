Nova Caledônia é finalista das Eliminatórias da Oceania

Nova Caledônia é a primeira finalista das Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2026. No início da madrugada desta sexta-feira, 21/3, derrotou o Taiti no Estádio Wellington Regional, na Nova Zelândia, sede da fase final do torneio, por 3 a 0. Foram dois golaços por cobertura do veterano Gope Fenepej e um belo gol de Waya.

Agora, a Nova Caledônia, que jamais disputou uma Copa do Mundo, espera o vencedor de Nova Zelândia e Fiji, que jogam na madrugada desta sexta-feira, às 3h (de Brasília), no mesmo Wellington Regional. Pelo regulamento das eliminatórias, a Oceania tem direito a uma vaga direta ao Mundial e uma vaga à repescagem. Quem vencer a final se classifica. A vice-campeã jogará a repescagem mundial, que vale as duas últimas vagas para a Copa.

Só deu Nova Caledônia

Nova Caledônia foi muito superior desde os primeiros minutos, quando Katrawa perdeu um gol feito. Durante todo o primeiro tempo, os caledônios mandaram em campo e perderam ao menos outras sete chances claras, quase todas chutando muito mal. Taiti só teve uma chance, uma cabeçada de Mathon.

No segundo tempo, aos cinco minutos, Zeoula entrou na área e chutou em cima do goleiro Teamotuaitau. A sobra ficou com Gope Fenepej, que tocou de primeira, encobrindo o goleiro e o zagueiro que estava em cima da linha. Gol para poucos. E se alguém pensou que foi golpe de sorte do camisa 10, ele repetiu a dose em grande estilo aos 35. Na intermediária, viu o goleiro adiantado e mandou por cobertura. Primoroso. No fim, Louis Waya ampliou.

Quem é George Gope Fenepej

Nome do jogo, George Gope Fenepej tem 36 anos. É quem tem mais jogos pela sua seleção (14) e mais gols. Defende um time amador da França, o Saint-Pryvé Saint-Hilaire. Mas já jogou na elite francesa e defendeu times tradicionais do país: Troyes, Amiens e Le Mans. E fez um jogo de gala. Vale lembrar: a Nova Caledônia é uma ilha da Oceania com 300 mil habitantes, politicamente anexada à França e com relativa independência. Por isso, sua ligação direta com o país francês.

Eliminatórias da Oceânia

O continente tem 11 seleções, sendo que a Austrália, que poderia ser a 12ª, está disputando as Eliminatórias da Ásia, que é bem mais competitiva. Quatro seleções jogaram uma primeira fase (Tonga, Ilhas Cook, Samoa e Samoa Americana). Samoa avançou e foi para o Grupo B (Nova Zelândia, Tonga e Vanuatu). O Grupo A teve Nova Caledônia, Fiji, Ilhas Salomão e Papua Nova Guiné.

A final ocorrerá neste domingo entre Taiti e o vencedor de Nova Zelândia x Fiji. O vencedor se garante na Copa de 2026, e o perdedor vai à repescagem.

