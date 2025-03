Avaí x Chapecoense: onde assisitir, escalações e arbitragem

É hora da decisão! Avaí e Chapecoense se enfrentam na tarde deste sábado (22), às 16h30, na Ressacada, em Florianópolis, para decidir quem fica com o título do Campeonato Catarinense de 2025. Na ida, empate em 2 a 2 em Xanxerê.

Por conta da melhor campanha na primeira fase, o Leão joga por mais um empate para ficar com a taça. Já a Chape precisa da vitória para conquistar o título na casa do adversário. Neste ano, ninguém venceu no confronto, já que o duelo da fase anterior terminou empatado sem gols.

Onde assistir

A partida será transmitida pela NSC TV, afiliada da Globo em Santa Catarina, e pelo YouTube do canal NSports.

Como chega o Avaí

Na busca pelo 19º título e se isolar como o maior campeão do estado, o Leão chega sem desfalques para a final. Enderson Moreira deve repetir a mesma formação do jogo no oeste, já que não possui lesionados ou suspensos no elenco.

Como chega a Chapecoense

Na busca de sua oitava taça estadual, a Chape vai à capital precisando da vitória. O técnico Gilmar Dal Pozzo, que nunca conquistou um título à frente do clube, deve escalar o Verdão com força máxima para final, já que não possui desfalques confirmados.

Avaí x Chapecoense

Campeonato Catarinense – Final – Jogo de volta

Data e Horário: 22/03/2025, às 16h30

Local: Arena Ressacada, em Florianópolis (SC)

Avaí: César; Jonathan Costa, Pedrão e Eduardo Brock; Thayllon, Zé Ricardo, João Vitor, Marquinhos Gabriel e Mário Sérgio; Hygor e Alef Manga. Técnico: Enderson Moreira

Chapecoense: Marquinhos, Thayllon, Eduardo, Alef Manga, Vagner Love, Gustavo Bonatto, Marcos Vinícius, Cézar, Mário Sergio, Jonathan, Cleber, Hygor, José Ricardo e Pedro Henrique. Técnico: Gilmar dal Pozzo

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

Auxiliares: Gizeli Casaril e Thiaggo Americano Labes

VAR: Wagner Reway

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.