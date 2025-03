Saiba quem pode entrar no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes

Com a exclusão do León do Mundial de Clubes, o grupo D, que também é do Flamengo, fica à espera do novo adversário. Sem o clube mexicano, há três possibilidades para a definição do substituto que também jogará contra Chelsea e Esperánce, da Tunísia pela fase de grupos da competição internacional, nos Estados Unidos. Alajuelense, da Costa Rica, América do México, e o próprio retorno do León, porém é pouco provável, são as opções para a Fifa definir.

Alajuelense, da Costa Rica, é o time mais provável que faça parte do grupo. A equipe é a melhor do ranking da Concacaf depois das equipes do México e dos Estados Unidos, que já possuem dois representantes.

Além disso, o time costarriquenho pediu à Fifa, em novembro de 2024, para pegar a vaga de León ou Pachuca, ambos do mesmo dono. A Alajuelense é a atual campeã da da Taça Centro-Americana, torneio entre clubes da América do Sul e que classifica para a Copa dos Campeões da Concacaf.

O América do México também é outra possibilidade de entrar no grupo. A equipe é a melhor equipe do ranking continental entre quem está fora do torneio, mas esbarra no regulamento. Entretanto, por já haver outros dois clubes mexicanos (Pachuca e Monterrey), não poderia ser o terceiro.

Por fim, há possibilidade do retorno do León, porém bem improvável que possa acontecer. O clube promete ir aos tribunais para poder disputar o Mundial e a decisão do adversário do Flamengo pode ser definida pela Corte Arbitral do Esportes (CAS, sigla em inglês).

Para finalizar, a competição será nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho deste ano. A Fifa, afinal, precisa definir o novo time o quanto antes pela questão de logística.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.