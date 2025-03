Corinthians prepara logística e manda fisioterapeuta para recuperar atletas na Data Fifa

O Corinthians quer todos os jogadores convocados na Data Fifa para a final do Paulistão 2025. Por isso, a diretoria organiza a logística para trazer cinco atletas e enviou um fisioterapeuta à Venezuela. O objetivo é acelerar a recuperação de José Martínez e André Carrillo, que se enfrentam nesta terça-feira pelas Eliminatórias.

Aliás, a comissão técnica do Timão está preocupada com a condição física dos meio-campistas. Bruno Gortatte, responsável pela preparação, viajou a Maturín para acompanhar ambos. O trabalho regenerativo começará logo após a partida, ainda no avião.

Desse modo, os jogadores e o preparador retornarão a São Paulo em um voo fretado pelo Corinthians. Eles devem chegar ao CT Joaquim Grava na quarta-feira (26). O elenco terá apenas um treino antes da final contra o Palmeiras, na quinta-feira. A situação de Ángel Romero é semelhante. O clube também fretará um voo de Barranquilla para trazer o paraguaio e o colombiano Richard Ríos, do Palmeiras. Essa parceria entre os rivais facilitará a logística.

Memphis Depay, que jogou no domingo pela Holanda, se apresentará nesta terça-feira. Ele terá pelo menos dois treinos antes da decisão, diferente dos companheiros que atuaram na América do Sul.

