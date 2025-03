Coreia do Sul tropeça e adia a sua classificação à Copa do Mundo

A Coreia do Sul decepcionou sua torcida no Estádio de Suwon, nesta terça-feira (25/3). Afinal, recebeu a Jordânia pela oitava rodada das Eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. Caso vencesse, poderia garantir vaga no Mundial antecipadamente, mas ficou no empate de 1 a 1. Esse foi seu terceiro empate seguido. Os sul-coreanos seguem na liderança do Grupo B, com 16 pontos, mas ainda podem ser ultrapassados pela Jordânia (13) e pelo Iraque, que tem 12 pontos e ainda joga na rodada. Vale lembrar: ainda restam duas rodadas até o fim da competição.

Regulamento das Eliminatórias da Ásia

Para relembrar: nesta terceira fase (a mais decisiva), há três grupos com seis seleções. Ao fim de dez rodadas, em turno e returno, as duas seleções nas duas primeiras posições se classificam para a Copa do Mundo de 2026. As seleções em terceiro e quarto lugares vão para a quarta fase. São dois grupos de três, e as vencedoras também vão à Copa. As segundas colocadas jogam um mata-mata, e a vencedora vai para a repescagem mundial.

Como foi Coreia do Sul e Jordânia

A Coreia do Sul saiu na frente logo aos cinco minutos, com Lee Jae-sung, jogador do Mainz (ALE), que aproveitou um escanteio da esquerda de Son (Tottenham). Parecia que seria um triunfo tranquilo. Contudo, aos 30 minutos, Al-Mardi empatou ainda no primeiro tempo. Ele ficou com a sobra de uma grande jogada de Al-Namait, que levou da intermediária até a área. O chute de Al-Mardi bateu em Kyung-won e matou o goleiro Cho-Yun Ho.

Os coreanos seguiram em cima, principalmente no segundo tempo. Martelaram o tempo inteiro, mas seus atacantes estavam mal. Son, principalmente. Perdeu uma oportunidade incrível no fim. Um pouco antes, a torcida chegou a ter esperança quando o VAR chamou o árbitro para ver uma mão no braço do jordaniano Al-Arab. No entanto, o juiz mandou seguir.

Jogos da 8ª rodada das Eliminatórias da Ásia (e onde assistir)

Terça-feira (25/3)

Japão 0x0 Arábia Saudita

Coreia do Sul 1×1 Jordânia

China 0x2 Austrália

10h45 – Indonésia x Barein

10h45 – Quirguistão x Qatar

13h – Irã x Uzbequistão – ESPN3 e Disney+

15h10 – Kuwait x Omã

15h15 – Palestina x Iraque

15h15 – Coreia do Norte x Emirados Árabes

Classificação

Grupo A: 1º Irã, 19 pontos; 2º Uzbequistão, 16; 3º Emirados Árabes e Qatar, 1; 5º Quirguistão, 3; 6º Coreia do Norte, 2.

B: 1º Coreia do Sul, 16 pontos; 2º Jordânia, 13; 3º Iraque, 12; 4º Omã, 7; 5º Kuwait, 5; 6º Palestina, 3

C: 1º Japão, 20 pontos (classificado para a Copa); 2º Austrália, 13; 3º Arábia Saudita, 10; 4º Indonésia, Bahrein e China 6.

