Flamengo avalia novo adiamento para assinatura de acordo por terreno do estádio

O Flamengo avalia solicitar novo adiamento na assinatura do termo final para a compra do terreno do Gasômetro. O prazo atual se encerra em 9 de abril, mas a diretoria busca uma extensão de 90 dias para concluir os estudos antes de formalizar o acordo.

A nova gestão contratou duas empresas especializadas, que apontaram que as previsões anteriores estavam fora da realidade. Com isso, o Rubro-Negro pretende renegociar o prazo com a Prefeitura do Rio e a Caixa Econômica Federal.

O presidente Bap acredita que a prorrogação não afetará o início das obras, pois estas dependem da descontaminação do terreno e da realocação da estação de gás da Naturgy. As informações são do portal “ge”.

O clube segue em reuniões com a Prefeitura e a Naturgy para avançar no projeto. A gestão municipal custeará a descontaminação, enquanto o Flamengo revisa seu orçamento, que pode ultrapassar R$ 3 bilhões.

O acordo

O Flamengo comprou o terreno do Gasômetro por R$ 138,2 milhões, mas a Caixa Econômica contestou o valor, e o pagamento foi depositado em juízo. O clube firmou um acordo, que inclui uma compensação de R$ 23 milhões parcelada em cinco anos e a transferência dos Cepacs para outros terrenos.

Em outubro, um pré-acordo permitiu ao Flamengo tomar posse da área, com um prazo de 60 dias para finalizar a documentação definitiva. No entanto, a assinatura do termo foi adiada em janeiro pela nova diretoria por 90 dias e, agora, o clube busca mais uma prorrogação de três meses.

