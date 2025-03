Julián Alvárez diz que frase de Raphinha deu um ‘tempero’ a mais no clássico

Autor do primeiro gol da goleada da Argentina por 4 a 1 em cima do Brasil, nesta terça-feira (25/3), o atacante Julián Alvárez comentou que as falas de Raphinha serviram como combustível para os atletas argentinos. O jogador devolveu a provocação e disse que a Albiceleste deu um baile na Canarinho.

“Obviamente que dá um tempero a mais para uma partida dessas essa forma de falar, mas, nós, com humildade, fizemos o nosso e uma partidaça. Demos um baile”, disse Julián Alvárez após a partida.

Na véspera da partida, o atacante da Seleção Brasileira, Raphinha, realizou uma entrevista com o ex-jogador Romário. Na conversa, o atacante da Canarinho disse que ia para a ”porrada” contra a Argentina, no Monumental de Nuñez.

“Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver de ser”, disse Raphinha.

Contudo, dentro de campo, o atacante teve atuação tímida. Raphinha chegou a se envolver em confusões com Tagliafico, Emiliano Martínez e Leandro Paredes, mas pouco fez com a bola nos pés. O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, disse que o jogador não falou aquelas palavras de propósito.

“Desculpo o Raphinha porque sei que ele não fez de propósito, ele defende seu time e não fez de propósito. Com declarações ou sem declarações, nós jogaríamos o nosso jogo e eles também jogariam o deles. Eu o desculpo porque tenho certeza de que não queria agredir a ninguém”, falou o treinador.

