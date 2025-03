Bar do Chico’s, ‘point’ da torcida do Flamengo no Maracanã, pega fogo; vídeo

Um incêndio de grandes proporções tomou conta do tradicional Bar do Chico’s, localizado na rua Luiz Gama, ponto de encontro histórico da torcida do Flamengo, na madrugada desta quarta-feira (26). Os bombeiros foram acionados e chegaram ao local às 04h40 e controlaram a situação por volta das 06h20. Apesar do susto, não houve registro de feridos no incidente.

As causas do incêndio ainda estão sob investigação, e as autoridades competentes trabalharão para esclarecer os motivos que promoveram o fogo. Ao Bom Dia Rio, da TV Globo, testemunhas contaram que o local havia sofrido tentativas de invasões após o fechamento, em janeiro, o que pode indicar um ato criminoso.

O Bar do Chico’s, consagrado como reduto de celebrações entre rubro-negros, permanecia fechado desde janeiro deste ano devido a um suposto desentendimento entre os sócios. Em junho de 2024, moradores do entorno citaram problemas do local na ocupação da rua e das calçadas. Contudo, segundo a Secretaria de Ordem Pública, não houve operação nem interdição demandada pela pasta.