Como Flamengo vê possibilidade de Filipe Luís assumir a Seleção

Depois da derrota vexatória para a Argetina, pelas Eliminatórias da Copa, a Seleção Brasileira deve ter um novo técnico nos próximos meses. Um dos alvos é o treinador Filipe Luís, do Flamengo. Por enquanto, ainda não há conversas entre a CBF e a diretoria rubro-negra, que tem mais medo de perder o jovem técnico para o futebol europeu do que para o comando do Brasil.

De acordo com a “ESPN”, não houve qualquer conversa diretamente com Filipe Luís sobre o tema, já que não há nada concreto nem mesmo em relação à saída de Dorival Júnior. Além disso, o técnico também deixou claro que deseja permanecer no Fla, o que conforta o diretor de futebol José Boto e a torcida rubro-negra.

A expectativa, depois da goleada sofrida em Buenos Aires, é que Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, se manifeste publicamente sobre o futuro da Seleção Brasileira.

Em 27 jogos no comando do Flamengo, Filipe Luís conquistou 19 vitórias, teve sete empates e apenas uma derrota. De fato, são mais títulos do que revés. Neste período, o treinador faturou três títulos (Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca) e reforçou seu estilo de jogo. Filipe, aliás, acumula 79% de aproveitamento no rubro-negro e já caiu nas graças da Nação.

