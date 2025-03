Botafogo se pronuncia após transfer ban da Fifa: ‘Falha de comunicação’

Após entrar, na última quarta-feira (26), na lista de transfer ban da Fifa, o Botafogo comentou comentou sobre a questão em comunicado oficial nesta quinta-feira. A medida, aliás, se deu por conta no atraso do pagamento ao Guaraní-PAR pela compra do meia-atacante Segovinha, em abril de 2023.

Porém, segundo o clube carioca, houve uma falha de comunicação e a questão já teve uma resolução. Portanto, segundo o Glorioso, não haverá impedimentos nas próximas janelas de transferências.

Confira o comunicado do Botafogo sofre transfer ban

“1. O Botafogo foi notificado pela FIFA sobre um transfer ban referente a uma disputa jurídica com o Club Guaraní, sobre os direitos econômicos de Matias Segovia, até que esta questão fosse resolvida.

2. ⁠O motivo desta notificação foi uma falha de comunicação no processo.

3. ⁠Esta falha de comunicação, bem como a disputa jurídica, foram resolvidas nesse meio tempo.

4. ⁠Por esse motivo, o Botafogo não será afetado por esse transfer ban nas próximas janelas de transferências.”

