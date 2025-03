Patrocinadora de Fluminense e São Paulo chega à Kings League Brazil

Superbet vem crescendo no Brasil

A Superbet vem apostando as fichas no esporte. Além de ser patrocinadora master do Fluminense, São Paulo e agora da Kings League, a empresa de apostas também marca presença em eventos como a Copa do Nordeste. Já em outro ramo, no entretenimento, a marca está presente em grandes eventos musicais como o Lollapalooza e o Rock in Rio.

Times da Kings League Brasil

No site da liga constam dez times registrados com seus respectivos nomes e presidentes. O ‘Capim FC’, por exemplo, estará representado por Jonvlogs, enquanto o ‘Dendele FC’ terá a dupla Paulinho o Loko + LuquEt4 à frente.

Além do mencionado Fluxo, representado por Cerol + Nobru, teremos ainda o ‘Desimpedidos Goti’, de Toguro + Yuri 22, e o ‘Real FC Elite’, da cantora Ludmilla. Já o ‘Funkbol Clube’ possui a dupla Kond + Michel Elias como representantes, enquanto o ‘Nyvelados FC’, também será liderado por uma mulher, a Nyvi Estephan.

Os três times mais aguardados e tidos como favoritos da competição são: Furia F.C (Neymar + Cris Guedes), G3X FC (Gaules) e LOUD SC (Coringa).

Os campeões da Kings World Cup Nations (Copa do Mundo) Andreas, Kelvin e Rufino estão confirmados no G3X, do Gaules. Jeffinho, Lipão e Leleti seguem com a FURIA, de Neymar. Vale destacar que esses atletas não participarão da peneira.

