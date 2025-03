Flamengo x Internacional terá troca de faixas no Maracanã

Uma tradição do futebol brasileiro esquecida nos últimos anos será reeditada neste sábado (29), antes da partida entre Flamengo e Internacional, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h. Afinal, Fla e Inter promoverão uma troca de faixas no Maracanã.

Além de serem campeões estaduais no mesmo ano, Fla e Inter levantaram a taça no mesmo dia: 16/3. A dupla empatou com os rivais Fluminense (0 a 0) e Grêmio (1 a 1), respectivamente, mas ficou com a taça após vencer o jogo de ida.

As equipes buscam sair da “fila” de conquistas no Campeonato Brasileiro, principalmente o Internacional, campeão pela última vez em 1979. O Flamengo, por sua vez, não levanta o troféu desde a temporada 2020. A expectativa é de casa cheia.

Pedro, Arrascaeta, Viña e Danilo, todos com problemas físicos, são baixas confirmadas no Flamengo. Além disso, há a possibilidade do técnico Filipe Luís poupar jogadores que atuaram pelas suas respectivas seleções nesta última Data-Fifa, principalmente o volante Gerson, que se reapresentou com dores na coxa esquerda. Em fase final de recuperação de lesão na coxa direita, Bruno Henrique pode pintar no time titular.

Assim, a provável escalação tem Rossi; Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson (Allan) e De La Cruz; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique (Juninho).

Já o Internacional pode contar com os três últimos reforços, agora à disposição: o zagueiro Juninho, o volante Diego Rosa e o atacante Romero. O primeiro, inclusive, deve estrear, substituindo o lesionado Victor Gabriel. Assim, formaria dupla com Vitão, recuperado de uma virose.

