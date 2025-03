Cristiano Ronaldo se tornará personagem em jogo de luta

Cristiano Ronaldo entrará no mercado dos jogos eletrônicos. Isso porque o atacante português se tornará personagem do game de luta “Fatal Fury: City of the Wolves”. O anúncio da parceria foi feito pelo craque e pela produtora do jogo, SNK. A atração estará disponível em distintas plataformas e videogames a partir do dia 24 de abril.

“Grandes notícias para compartilhar com todo mundo hoje. Serei um personagem no novo jogo de luta Fatal Fury: City of the Wolves! Vamos nos divertir a partir do dia 24 de abril”, publicou o astro português em suas redes sociais.

Houve uma facilitação para a concretização da parceria pela produtora japonesa do jogo pertencente à MiSK Foundation. Afinal, a instituição tem o príncipe herdeiro ao trono saudita Mohammed bin Salman como dono. O trailer que anunciou o jogo mostra a transformação de Cristiano Ronaldo em um lutador do Fatal Fury, inclusive com a bola de futebol em alguns movimentos.

A última vez que o atacante entrou em campo vez no embate entre Portugal e Dinamarca pelas quartas de final da Liga das Nações. O camisa 7 marcou um gol na vitória por 5 a 2, porém desperdiçou uma penalidade. Deste modo, contribuiu para a seleção lusitana reverter a desvantagem e assegurar a classificação para as semifinais da competição.

Cristiano Ronaldo se aventura em nova modalidade esportiva

Dois dias após a vitória de Portugal sobre a Dinamarca por 5 a 2 na Liga das Nações, onde Cristiano Ronaldo marcou um gol, o astro aproveitou a folga entre os compromissos da seleção e do clube para jogar padel.

Antes de voltar à Arábia Saudita, o craque passou a tarde desta terça-feira (25) no Lisboa Racket Centre, complexo esportivo do qual é proprietário.

Nas redes sociais, o local compartilhou algumas imagens da presença de CR7.

“Um breve resumo fotográfico de uma tarde de muito padel, mas, acima de tudo, muito convívio”, escreveu o Lisboa Racket Centre.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.