Real Madrid x Leganés: onde assistir, escalações e arbitragem

A reta final do Campeonato Espanhol 2024/25 promete muita emoção. Neste sábado (29), o Real Madrid volta a campo após a pausa para a Data Fifa e recebe o Leganés, às 17h (de Brasília), pela 29ª rodada de LaLiga. A bola rola no Santiago Bernabéu e o clube merengue terá a oportunidade, em casa, de se aproximar da liderança.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol, além de eliminar o rival Atlético nas oitavas de final da Champions. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti chega embalado para esta reta final de LaLiga, com possibilidade de conquistar o bicampeonato após o título na última edição.

No momento, o Real Madrid é o vice-líder com 60 pontos, três a menos que o Barcelona. Em terceiro está o Atlético, com 56.

Além disso, o Real segue com alguns jogadores no departamento médico, desfalques certos para o jogo deste sábado. São os casos de Dani Ceballos, Jesús Vallejo, Mendy, Carvajal e Militão.

Como chega o Leganés

Por outro lado, o Leganés vive uma situação diferente e luta pela permanência na elite do futebol espanhol. Isto porque o time abre a zona de rebaixamento na 18ª posição, com os mesmos 27 Alavés, primeiro fora da degola, mas perde no critério de desempate.

Ou seja, é fundamental que o time some pontos nesta reta final de LaLiga para evitar o rebaixamento.

Para o jogo deste sábado, o Leagnés terá os desfalques de Enric Franquesa e Barisic, ambos lesionados.

Real Madrid x Leganés

29ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 29/03/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Asensio e Fran García; Valverde, Camavinga e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Leganés: Dmitrovic; Rosier, Sergio González, Nastasic e Javi; Tapia, Neyou e Cissé; Díaz, Brasanac e Raba. Técnico: Borja Jiménez.

Árbitro: Pablo González Fuertes (ESP).

