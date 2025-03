Juventude x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude e Vitória jogam neste sábado, 29/3, às 18h30 (de Brasília). O duelo, no ótimo gramado do Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, marca a estreia das equipes na Série A do Brasileirão-2025. O Juventude tentará fazer valer o fator casa para começar a sua campanha com um triunfo. Mas o rubro-negro baiano se reforçou muito para esta temporada e espera se sair bem neste duelo fora de casa.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Juventude

A curiosidade do Juventude é se o atacante Matheus Babi, contratado nesta sexta-feira junto ao Athletico-PR e já regularizado, será escalado como titular ou não. Ele entraria na vaga de Gilberto, artilheiro que está machucado e vetado pelo DM. O goleiro Gustavo se recuperou de lesão e está confirmado, e a principal alteração está na lateral-esquerda. Alan Ruschel ganhou a vaga de Felipinho nos treinos.

Como chega o Vitória

O técnico Thiago Carpini tem dois desfalques importantes: Baralhas e, principalmente, Matheusinho, que vem sendo seu principal jogador neste início de temporada.

Renato Kayzer, contratado nesta sexta-feira junto ao Fortaleza, ainda não tem condições de jogo. Porém, Erick e Leo Pereira, regularizados na CBF, estão entre os relacionados e devem começar no banco. Há duas dúvidas na escalação. Cáceres e Claudinho brigam por vaga na lateral-direita. No ataque, Mosquito é o favorito, mas não será surpresa se Fabri começar a partida

JUVENTUDE X VITÓRIA

1ª Rodada da Série A do Brasileirão

Data e horário: 29/3/2025, 18h30 (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias doSul (RS)

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Ênio, Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Ricardo Ryller e Ronald; Wellington Rato, Janderson e Mosquito (Matheusinho). Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Paulo Cesar Zanoveli (Fifa-MG)

Auxiliares: Nailton Oliveira e Fernanda Antunes (ambos MG)

VAR: Carlos Eduardo Braga (RJ)

