Vitória acerta contratação de Renato Kayzer, do Fortaleza

Nesta sexta-feira (28), o Vitória acertou a contratação de Renato Kayzer, atacante do Fortaleza. O Leão da Barra, então, aguarda o jogador na próxima segunda-feira (31) para realizar exames médicos e assinar o contrato.

Embora tenha terminado de forma positiva, a negociação não foi simples para a diretoria rubro-negra. Afinal, inicialmente, o Fortaleza pediu R$ 12 milhões pelo atacante, o que dificultou o avanço das tratativas.

No entanto, o time baiano conseguiu reduzir o valor e fechou a compra por bem menos: R$ 5 milhões, divididos em 12 parcelas. O vínculo entre Vitória e Kayzer será válido por dois anos. As informações são do portal “A Tarde”.

Entre muitos empréstimos, o atacante de 29 anos estava no Laion desde 2022. Durante o período, passou pelo Daejeon Hana C., da Coreia do Sul, América-MG e Criciúma. Destaque para sua passagem pelo Athetico-PR, onde conquistou a Copa Sul-Americana. Em sua trajetória pelo Fortaleza, marcou 11 gols e três assistências em 67 jogos.

