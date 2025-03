Ygor Catatau, banido do futebol, joga pelo Futebol 7 do Vasco

O Vasco disputa a Sudeste Cup de Fut7, torneio realizado no CFZ, no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (26), a equipe conquistou uma vitória importante sobre o Brasileiragem, por 2 a 1. Além disso, o time contou com um reforço de peso: o atacante Ygor Catatau, que já vestiu a camisa do Vasco no profissional em 2020. Apesar de estar em campo pela equipe de Fut7, Catatau enfrenta uma situação complicada no futebol.

Em 2023, o jogador foi banido dos gramados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), sob a acusação de ter recebido R$ 150 mil para manipular o resultado de uma partida entre Sampaio Corrêa e Londrina. No entanto, ele alega inocência e, até hoje, segue lutando na Justiça para retomar sua carreira profissional.

Entenda o Banimento de Ygor

A 5ª Comissão Disciplinar do STJD optou pela punição pesada em 5 de junho de 2023. O caso de cinco jogadores que atuaram pelo Sampaio Corrêa em 2022 e sofreram investigação por envolvimento com apostas. Entre os denunciados, apenas um recebeu a pena máxima: Ygor Catatau, ex-atacante do Vasco.

Além de Catatau, outros três jogadores também foram punidos, mas com penas menos severas. André Queixo, meio-campista que hoje atua pelo Nam Dinh, do Iraque, Matheusinho, lateral do Cuiabá, e Paulo Sérgio, zagueiro do Operário, receberam sanções específicas. Por outro lado, Allan Godói, também jogador do Operário, acabou absolvido pelo tribunal.

