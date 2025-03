Bayern vence St.Pauli e segue com folga na liderança do Alemão

O Bayern, jogando em casa, na Allianz Arena, voltou a vencer no Campeonato Alemão. Em jogo pela 26ª rodada, os bávaros enfrentaram o St. Pauli e fizeram: 3 a 2. Mas o triunfo só se definiu no segundo tempo. Afinal, nos 45 minutos iniciais, o Bayern, após sair na frente com Kane, cedeu o empate (Saad). Na etapa final, Sané marcou duas vezes. Nos acréscimos, Ritzka diminuiu para o St.Pauli.

Esta vitória leva o Bayern aos 65 pontos, aumentando para seis a vantagem sobre o Bayer Leverkusen, e vem na luta para voltar a ter a hegemonia alemã, perdida para o mesmo Leverkusen na temporada passada. Já o St. Pauli parou no 16º lugar, com 35 pontos. É o primeiro fora da zona de rebaixamento.

St Pauli assusta, e Bayern marca!

O Bayern quase marcou no primeiro minuto. defesa incrível de Vasilj. Mas o St. Pauli também assustava. Inclusive, mandou uma bola no travessão do Bayern e também obrigou o goleiro Jonas Urbig a fazer ótima defesa nos primeiros 15 minutos. Mas o Bayern foi letal. A zaga dos visitantes deteve-se mal. Musiala roubou a bola, dando para Olise, que foi ao fundo pela direita, e o cruzamento encontrou Harry Kane desmarcado. Bayern 1 a 0. Raphael Guerreiro quase ampliou, mas o goleiro Vasilj salvou.

Só que o St.Pauli não se apequenou diante do gigante e seguiu seu jogo ousado. Assim, aos 26, chegou ao empate. O lateral Saliakas avançou pela direira e cruzou sob medida para a conclusão de Saad. O placar seguiu empate até o fim do primeiro tempo (embora Kane tenha feito um gol, bem anulado por impedimento, pelo VAR).

O gol de Sané aos oito minutos, após ótimo passe de Olise, recolocou o Bayern na frente. Isso deu total tranquilidade ao time, que seguiu buscando o ataque e ampliou quando Sané concluiu passe de Kane. Nos acréscimos, aos 48, o St. Pauli descontou com Ritzka. Belíssimo gol. Ele recebeu na sua defesa, foi avançando sem marcação e chutou de fora da área no canto esquerdo de Jonas Urbig.

Jogos da 27ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (28/3)

Leverkusen 3×1 Bochum

Sábado (29/3)

Bayern 3×2 St. Pauli

Holstein Kiel 0x3 Werder Bremen

Borussia M’Gladbach 1×0 RB Leipzig

Hoffenheim 1×1 Augsburg

Wolfsburg x Heidenheim

Eintracht x Stuttgart – 14h30

Domingo (30/3)

Freiburg x Union Berlin – 10h30

Borussia Dortmund x Mainz – 12h30

