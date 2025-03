Golaço de turco define a vitória da Juventus no italiano

Neste sábado, 29/3, em seus domínios, em Turim, a Juventus venceu o Genoa por 1 a 0, golaço de Yildiz no primeiro tempo. O jogo foi pela 30ª rodada e marcou a estreia do treinador croata Igor Tudor, que substituiu Thiago Motta, demitido durante a data-Fifa.

O bom resultado mantém a Juve na quinta posição, zona da Liga Europa, com 55 pontos, mas bem próximo do Bologna (56 pontos), quarto colocado, e na última posição que vale vaga na Champions. Mas é importante saber: Espanha e Itália estão brigando, através do coeficiente da Uefa, pelo direito a uma quinta vaga na Champions. Mas é a Espanha que está mais próxima dessa vaga extra.

O Genoa, parado nos 35 pontos, está em 12º lugar, com quase nenhum risco de rebaixamento e sem chance alguma de beliscar uma vaga nas ligas europeias.

Golaço de Yildiz para a Juventus

Como é praxe, a Juventus sempre deixa a bola com o rival, e não foi diferente desta vez. Mas o time foi bem mais perigoso, com seu jogo de contra-ataques. Aos seis minutos, Vlahovic recebeu livre e cruzou para Yildiz. Era gol certo, mas o zagueiro Sabelli salvou em cima da linha. Contudo, aos 24, Yildiz fez uma jogada individual espetacular e abriu o placar. Ele avançou pela direita, ganhou em velocidade, entrou na área e driblou De Winter antes de, quase sem ângulo, acertar uma bomba cruzada para fazer 1 a 0, placar do primeiro tempo.

Após o intervalo, a Juventus manteve o seu jogo cauteloso, mas eficaz conseguindo chegar com mais perigo. Contudo, sem conseguir eficácia nos arremates, exceto por um chute de Locatelli de fora da área para ótima defesa de Leali. O Genoa, por sua vez, tinha a bola. Entretanto, nenhum espaço para criar algo relevante, tirando uma cabeçada de Winter. No ultimo lance do jogo, a Juve quase marcou. Weah chutou para grande defesa de Leali. Assim, ficou mesmo no 1 a 0.

Jogos da 30ª rodada do Italiano

Sexta-feira (28/3)

Venezia 0x1 Bologna

Sábado (29/3)

Juventus 1×0 Genoa

16h45 – Lecce x Roma

Domingo (30/3)

7h30 – Cagliari x Monza

10h – Fiorentina x Atalanta

13h – Internazionale x Udinese

15h45 – Napoli x Milan

Segunda-feira (31/3)

13h30 – Verona x Parma

15h45 – Lazio x Torino

