São Paulo x Cruzeiro (feminino): onde assistir e mais

Neste domingo (30), as equipes femininas de São Paulo e Cruizeiro se enfrentam às 15h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A entrada da torcida será gratuita e pelo portão principal. Os clubes estão empatados com seis pontos na tabela da competição. Contudo, por critérios de desempate, as paulistas lideram e as mineiras estão na terceira posição.

Onde Assistir

Até o momento nenhum canal de TV ou Internet anunciou a transmissão ao vivo.

Como chegam os times

O São Paulo venceu o Instituto 3B por 8 a 0 na última partida no dia (27), no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. Também atuando fora de casa, o Cruzeiro derrotou o Fluminense por 2 a 1, com direito a gol no último minuto da partida, que ocorreu quarta-feira (26), no Rio de Janeiro.

