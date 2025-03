Napoli x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Napoli e Milan se enfrentam neste domingo (30) às 15h45 pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Diego Armando Maradona. Os napolitanos brigam pelo título, enquanto os milaneses ainda sonham com uma vaga em competição continental na temporada que vem, 2025/2026.

O Napoli acorda neste domingo em segundo lugar, com 61 pontos, a três da Inter de Milão. A briga pelo título tem ainda a Atalanta (58), que ainda joga na rodada. Já Bologna (56) e Juventus (55), que jogaram e venceram, correm por fora. A Lazio, com 51, e que entra em campo apenas na segunda-feira (31), fecha o G6.

Na Itália, os quatro primeiros irão para a Champions League, enquanto o quinto disputará a Liga Europa e o sexto, a Conferência. O Milan aparece em nono, com 47 pontos, atrás ainda de Roma e Fiorentina.

Onde assistir:

ESPN e Disney +

Como chega o Napoli

Recuperado de lesão na coxa esquerda, o atacante brasileiro David Neres voltou aos treinos nesta semana e pode ser relacionado. Fato é que o goleiro Contini, reserva, está lesionado e não joga.

Como chega o Milan

O meia Musah será baixa, afinal, cumpre suspensão após receber três cartões amarelos. Já o lateral-direito brasileiro Emerson Royal é dúvida, em fase final de recuperação de lesão na panturrilha direita.

NAPOLI X MILAN

Campeonato Italiano – 30ª Rodada

Data e horário: 30/3/2025, às 15h45

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Raspadori e Lukaku Técnico: Antonio Conte

MILAN: Maignan, Walker, Thiew, Gabbia, Theo, Fofana, Bondo, Pulisic, Reijnders, Leão e Abraham Técnico: Sérgio Conceição

Árbitro: Simone Sozza

