Inter de Milão x Udinese: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Italiano, a Internazionale de Milão recebe a Udinese neste domingo (30) às 13h no Giuseppe Meazza. O duelo é válido pela 30ª rodada da competição (são 38).

A Inter lidera com 64 pontos e é seguida de perto por Napoli (61) e Atalanta (58), que também jogam na rodada neste domingo. Depois, aparecem Bologna (56) e Juventus (55) correndo por fora. A dupla entretanto, já jogou na rodada. Já a equipe de Údine, por sua vez, praticamente só cumpre tabela. Aliás, está em 10º.

Onde assistir

ESPN

Como chega a Inter de Milão

A equipe comandada por Simone Inzaghi lidera a competição mesmo se dividindo também com a Copa Itália e a Champions League. Apesar disso, o discurso é de usar força máxima, mas com quatro baixas confirmadas: Dumfries, Carboni e Zielinski, machucados, enquanto Bastoni cumpre suspensão após ser expulso no último jogo. Lautaro Martínez, em recuperação de lesão, é dúvida.

Como chega a Udinese

Os experientes atacantes Alexis Sanchez e Florian Thauvin são dúvida, afinal, ainda se recuperam de lesão.

INTER DE MILÃO X UDINESE

Campeonato Italiano – 30ª Rodada

Data e horário: 30/3/2025, às 13h

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard, Acerbi, Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Thuram Técnico: Simone Inzaghi

UDINESE: Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, ​​Kamara; Brenner, Lucca

Técnico: Kosta Runjaić

Árbitro: Danielle Chiffi

