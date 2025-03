PSG goleia e pode ser campeão francês ainda neste sábado

O PSG goleou o Saint-Étienne, fora de casa, por 6 a 1, neste sábado, 29/3. Assim, estápara se sagrar campeão francês de 2024/25. A conquista pode vir ainda neste sábado, desde que o Monaco tropece diante do Nice. Afinal, o Paris Saint-Germain chegou aos 71 pontos e o Monaco, com 47 (e 14 vitórias), caso vença, pode chegar aos 50. Como ainda restarão sete rodadas 21 pontos em jogo, matematicamente o time monegasco poderia alcançar os parisienses. Mas a verdade é que a conquista do PSG, 13ª na história (maior campeão) e a quarta seguida, é uma mera questão de tempo.

O Saint-Étienne bem que tentou fazer frente, abrindo o placar com Stassin. Mas ainda no primeiro tempo, Gonçalo Ramos empatou de pênalti. Na etapa final, Kvaratskhelia, Doue (dois gols), João Neves e Mbaye construíram a goleada. Para o Saint-Étienne, que é o segundo maior campeão francês (10 conquistas), mas não é campeão desde 1981, foi um péssimo resultado. Surrado por um arquirrival em casa e, parado nos 32 pontos, ocupa o penúltimo lugar, na zona de rebaixamento, seis pontos atrás do primeiro time fora do Z3.

Saint-Étienne na frente

O Saint-Étienne surpreendeu e saiu na frente aos nove minutos. Tardieu caiu pela esquerda e tocou para o georgiano Davitashvili, que foi ao fundo e cruzou. Stassin, desmarcado, cabeceou para o gol.

O PSG logo impôs seu toque de bola e foi se aproximando da área, começando a criar oportunidades claras, como uma em que Fabián Ruiz, na entrada da área, sem marcação, chutou para fora. Pior fez Gonçalo Ramos. O português, livre na pequena área, chutou em cima do goleiro.

PSG abre a porteira

Mas de tanto martelar, o PSG conseguiu um pênalti quando o atacante Gonçalo Ramos foi derrubado na área por Tardieu. O mesmo Gonçalo Ramos bateu e deixou tudo igual. Contudo, ainda teve tempo para o Saint-Étienne quase voltar a ficar na frente do placar. Stassin, em contra-ataque, recebeu livre na área. Mas demorou para chutar e deu a chance para o goleiro Safonov abafar.

Goleada de ‘campeão’

Aos 4 minutos, Kvaratskhelia roubou a bola na intermediária do zagueiro Nade, que deu um passe ruim, e o atacante invadiu a área, chutando sem chance para o goleiro Larsonneur. Era a virada do PSG. Dois minutos depois, Barbosa quase ampliou com um chute que raspou a trave esquerda de Larsonneur. A pressão era total; aos 7, Doue invadiu pela esquerda e tocou rasteiro no canto direito do goleiro dos Verts. O time da casa não sabia o que fazer. E em ritmo de treino, Fabián Ruiz ampliou aos 17 e Doue fez um golaço, aos 21. Ainda perdeu mais duas chances e Barcola mandou uma na trave. No fim, quasesem querer, Mbayer fez o sexto gol. Tudo isso fora de casa. Surra de um (quase, quase) tetracampeão.

Campeonato Francês – 27ª rodada

Sexta-feira (28/3)

Strasbourg 4×2 Lyon

Sábado (29/3)

Reims 3×1 Olympique

Saint-Étienne 1×6 PSG

17h15 – Monaco x Nice

Domingo (30/3)

10h -Toulouse x Brest

12h10 – Auxerre x Montpellier

12h15 – Angers x Rennes

12h15 – Le Havre x Nantes

