Nos pênaltis, Nottingham bate Brighton e vai à semi da Copa da Inglaterra

O Nottingham Forest está classificado para a semifinal da Copa da Inglaterra. Neste sábado, 29/3, venceu nos pênaltis, por 4 a 3, Brighton. Isso após 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. O jogo foi no Falmer Stadium, casa do Brighton. teve muito equilibrio, com poucas chances e muito estudo de ambos os times. O herói da partida foi o goleiro Sels. Fez uma defesa incrível em cabeçada de Diego Gómez na prorrogação, e defendeu as penalidade de Hinshelwood e de Diego Gómez. Fo aterceira decisão por pênaltis que o time venceu na atual Copa da Inglaterra.

O Nottingham Forest, assim, corre atrás de seu terceiro título de Copa da Inglaterra. Ganhou em 1898 e 1959. O Brighton, eliminado, jamais ganhou a competição (foi vice uma vez).

Primeiro tempo equilibrado

O Nottingham entrou com um time defensivo, com a entrada de Danilo na vaga do atacante Hudson-Odoi, formando três volantes. Mesmo fechado, teve a melhor oportunidade do primeiro tempo, um chute de Awoniyi que o goleiro defendeu com o pé. O Brighton tinha dificuldade de entrar na área, assim, seus três chutes a gol foram de fora da área. A melhor delas foi de Estupiñán, que chutou para Sels espalmar.

No segundo tempo

Aos 29, um lance confuso. Após um cruzamento na área, Anderson driblou dois jogadores, e um deles, Mitoma, passou batido. O braço do japonês atingiu o jogador do Nottingham, e o árbitro marcou pênalti. Porém, ele foi ao VAR e considerou o choque normal, anulando a penalidade. O Nottingham ainda obrigou o goleiro Verbruggen a fazer uma boa defesa. Com poucas investidas ofensivas de ambos os times e muita cautela, o jogo seguiu 0 a 0 e a decisão foi para a prorrogação

Na prorrogação

O tempo extra teve o Brighton com maior força ofensiva, principalmente no segundo tempo, sempre buscando o paraguaio Diego Gómez. Foram dois bons momentos, no primeiro, Gómez foi mal na hora de arrematar. Na segunda, cabeceou com perfeição o cruzamento de Gruda. Mas o goleiro Sels foi ainda melhor, fazendo a defesa do jogo. Assim, nada de gol, decisão por pênaltis.

Nos pênaltis, Nottingham 4 a 3

Para o Brighton – João Pedro, Gruda e Dunk marcaram; Sels defendeu as cobranças de Hinshelwood e de Diego Gómez

Para o Nottingham Forest – Anderson, Hudson-Odoi, Milenkovic e Yates marcaram; Neco Williams isolou

Copa da Inglaterra – Quartas de final

29/3 (Sábado)

Fulham 0x3 Crystal Palace

Brighton 0x0 Nottingham Forest (Nottingham 4 a 3 nos pênaltis)

30/3 (domingo)

9h30 – Preston x Aston Villa

12h30 – Bournemouth x Manchester City

Data: 29/3/2025

Local: Falmer Stadium, Brighton (ING)

BRIGHTON: Verbruggen; Hinshelwood, Dunk, Van Hecke, Webster (Dunk, no início da prorrogação) e Estupiñán; Baleba e Ayari (Diego Gómez, 36’/2ºT); Minteh, Rutter (Gruda, 30’/2ºT) e Mitoma (Adingra, 26’/2ºT); Welbeck (João Pedro, 26’/2ºT). Técnico: Fabian Hürzeler

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Anderson, Danilo (Hudson-Odoi, 16’1/2ºT) e Nicolás Dominguez (Jota Silva, 6’1/1ºt da prorrogação); Gibbs-White (Morato, 14’/2ºT da prorrogação) e Yates; Awoniyi (Elanga, 16’/2ºT). Técnico: Nuno Espírito Santo

Gols: –

Árbitro: Peter Bankes

Auxiliares: James Mainwaring e Nick Greenhalgh

VAR: Andrew Madley

Cartões Amarelos: Estupiñán (BRI); Nicolás Domínguez, Yates, Neco Williams, Gibbs-White (NOT)

