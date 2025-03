Juventude x Palmeiras (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo atrasado da 1ª rodada do Brasileirão Sub-20, Juventude e Palmeiras se enfrentam neste domingo (30) às 15h, no Estádio Municipal Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS). O duelo foi adiado por conta da participação do Verdão na final da Libertadores da categoria há duas semanas.

O Brasileirão da categoria é disputado por 20 times, que se enfrentam em turno único. Os oito primeiros avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados. Três rodadas já se passaram. Esta é a 11ª edição da competição, que tem o próprio Verdão como maior campeão: três títulos, conquistados em 2018, 2022 e 2024.

Onde assistir

A TV Papo, do Juventude, transmite o duelo com imagens

Como chega o Juventude

O time gaúcho encontra-se em 15º, com uma vitória, sobre o Botafogo, e uma derrota (6 a 0 para o Cuiabá) até aqui. A equipe ainda busca o seu primeiro título na competição. Aliás, esta é a primeira vez que o time gaúcho disputa o torneio.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras encontra-se em quinto lugar, com seis pontos. Portanto, venceu os dois jogos que disputou até aqui, derrotando Bahia e Internacional, ambos por 2 a 1.

JUVENTUDE X PALMEIRAS

1ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data-Hora: 30/3/2025 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ)

Onde assistir: Sportv (fechada)

JUVENTUDE: Luiz Turatto; Luiz Eduardo, Bernardo, Eduardo Lopes e Gabriel Borges; Kaynan, Sasso e Gui Teixeira; Alex Martins, Lucas Fernandes e Beto. Técnico: Filipe Dias

PALMEIRAS: Aranha; Luis Saboia (Gilberto), Robson, Diogo e Arthur (Gabriel Azevedo); Rafael Coutinho, Larson (João Paulo) e Erick Belé (Antônio Marcos); Heittor (Giulio), Riquelme Fillipi e Sorriso (Luis Arthur). Técnico: Lucas Andrade

