Com Vini Jr e Rodrygo no banco, Real Madrid vence o Leganés pelo Espanhol

Barcelona e Real Madrid parecem mesmo que vão brigar ponto a ponto pelo título do Campeonato Espanhol. Neste sábado (29), no Estádio Santiago Bernabéu, os Merengues venceram o Leganés por 3 a 2 e colaram novamente no Barça. Os dois arquirrivais somam 63 pontos. Mas os catalães têm um jogo a menos e, nesta igualdade, levam vantagem no critério de desempate. Batito, o Leganés, está em 18º, na zona de rebaixamento.

Vini Jr. e Rodrygo, após participação nas Eliminatórias da Copa do Mundo durante a semana, foram poupados e só entraram na etapa final de um triunfo suado do Real Madrid.

Mbappé brilha na ausência de Vini

O Real Madrid saiu na frente. Aos 31 minutos, Güler sofreu pênalti. De cavadinha, Mbappé colocou a bola lá dentro. Mas a vantagem durou quase nada. Afinal, aos 33, Rosier cruzou, Rodríguez desviou, e García deixou tudo igual.

O gol encheu os visitantes de confiança. Tanto que, aos 40 minutos, a equipe saiu ao ataque em alta velocidade até a bola parar nos pés de Alba, autor da virada em pleno Bernabéu.

Veio o segundo tempo, e o Real Madrid, desta vez, não deu mole. Logo no primeiro minuto, Bellingham insistiu. O goleiro Dmitrovic e o volante Tapia salvaram. O astro britânico pegou o rebote e deixou tudo igual.

Mais acomodado em campo, o Real Madrid melhorou, e o gol parecia uma questão de tempo. Aos 30, então, em jogada ensaiada, Mbappé assumiu a responsabilidade e reconduziu os Merengues à vantagem. Um alívio tremendo em plena Casa Blanca.

CAMPEONATO ESPANHOL – RODADA 29

Sábado (29/3)

Real Sociedad 2 x 1 Valladolid

Espanyol 1 x 1 Atlético de Madrid

Alavés 0 x 2 Rayo Vallecano

Real Madrid 3 x 2 Leganés

Domingo (30/3)

Getafe x Villarreal – 9h

Barcelona x Girona – 11h15

Athletic Bilbao x Osasuna 13h30

Valencia x Mallorca – 13h30

Betis x Sevilla – 16h

Segunda-feira (31/3)

Celta x Las Palmas – 16h

