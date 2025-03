Taliari comanda triunfo do Juventude sobre o Vitória em largada na Série A

O Juventude estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro ao superar o Vitória por 2 a 0, neste sábado (29), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O destaque da partida foi o atacante Gabriel Taliari, autor dos dois gols do Papo no duelo pela primeira rodada da Série A. O Leão até teve um maior controle da posse de bola e teve um ímpeto maior no começo de cada etapa. Entretanto, os donos da casa foram mais efetivos quando chegaram ao ataque.

Vitória é ineficaz na primeira etapa

Os minutos iniciais da partida foram marcados por perdas de posse de ambos os lados. O Vitória tentou pressionar a saída de bola do Juventude, mas sem eficiência. Assim, o zagueiro Abner conseguiu aproveitar os espaços e fez lançamento do campo de defesa e encontrou Gabriel Taliari. O atacante ainda contou com falha de Neris, ficou frente a frente com o goleiro e abriu o placar.

Em seguida, os donos da casa quase marcaram o segundo. Ênio tabelou com Jadson, chutou de primeira e exigiu o goleiro Gabriel a fazer importante defesa. O Leão tentou reagir em cobrança de escanteio de Wellington Rato para dentro da área e Abner tentou fazer o corte. Contudo, deu sobra e Claudinho fez novo cruzamento para área, porém Neris cabeceou sem força e Marcão defendeu sem dificuldades. O Jaconero saiu da pressão do Vitória com toques rápidos e envolventes até chegar ao campo de ataque. Taliari arrancou, invadiu a área, mas depois de recuperação, Lucas Halter fez desarme em momento decisivo.

Já na reta final, Gustavo Mosquito teve boa chance de empatar, finalizou mal e depois a arbitragem assinalou impedimento. O Juventude chegou a fazer o segundo gol com Ênio, porém o árbitro de vídeo anulou por falta de Mandaca em Ronald. Após passe de Jadson, o camisa 97 da equipe gaúcha teve mais uma boa oportunidade no lance seguinte. No entanto, o arqueiro do Leão fez outra intervenção essencial.

Roteiro semelhante na segunda etapa

O Vitória volta melhor do intervalo e leva perigo após finalização de Jamerson, que obrigou Marcão a espalmar. Posteriormente, o Jaconero mais uma vez foi eficaz. Batalla avançou pelo lado direito de ataque, Jamerson tentou o corte, a bola sobrou para Taliari. O atacante chutou de primeira e marcou o segundo dos donos da casa. Houve desvio em Lucas Halter, que impediu qualquer reação de Gabriel.

O Leão se esforça para dar uma resposta, mas parou em Abner que teve performance segura ao vencer a maioria dos seus duelos. Um minuto após entrar na vaga de Alan Ruschel, Felipinho foi até a linha de fundo pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. O goleiro Gabriel se antecipou para cortar. O time baiano ficou perto de diminiur a desvantagem. Erick tocou para Claudinho já dentro da área do Juventude, que serviu Fabrício, porém finalizou para fora.

JUVENTUDE 2X0 VITÓRIA

1ª Rodada da Série A do Brasileirão

Data: 29/3/2025,

Local: Alfredo Jaconi, Caxias doSul (RS)

JUVENTUDE: Marcão; Ewerthon (Reginaldo, 22’/2ºT), Abner, Adriano Martins, Alan Ruschel (Felipinho, 35’/2ºT); Giraldo, Jadson, Luis Mandaca; Batalla (Vitor Pernambuco, 43’/2ºT), Ênio (Petterson, 22’/2ºT) e Gabriel Taliari (Garcez, 22’/2ºT). Técnico: Fábio Matias.

VITÓRIA: Gabriel; Claudinho, Lucas Halter, Neris (Zé Marcos / Intervalo), Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald (Erick / Intervalo), Pepê (Fabrício, 27’/2ºT); Wellington Rato (Willian Oliveira, 27’/2ºT), Janderson e Gustavo Mosquito (Léo Pereira / Intervalo). Técnico: Thiago Carpini.

Gols: Gabriel Taliari (07’/1ºT) (1-0), (06’/2ºT) (2-0) (JUV)

Árbitro: Paulo Cesar Zanoveli (Fifa-MG)

Auxiliares: Nailton Oliveira e Fernanda Antunes (ambos MG)

VAR: Carlos Eduardo Braga (RJ)

Cartões Amarelos: Jadson, Ênio e Batalla (JUV); Ronald, Neris, Lucas Halter e Ricardo Ryller (VIT)

Cartões Vermelhos: –

