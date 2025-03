Filipe Luís confirma quando Pedro voltará ao Flamengo

Após o empate em 1 a 1 com o Inter, neste sábado (29), o técnico Filipe Luís fez uma boa revelação para a torcida do Flamengo. Afinal, o atacante Pedro, fora de ação desde setembro de 2024 por uma ruptura de LCA do joelho esquerdo, deve retornar em breve. Segundo o próprio treinador, em coletiva no Maracanã, palco da estreia do time no Brasileirão, o craque voltará já no mês de abril.

“Sim, sim (contamos) com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto, porque ele está na fase final da recuperação dele. Esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril”, frisou.

Quanto ao jogo, Filipe Luís relembrou do último Flamengo x Inter no Maracanã, quando já era o comandante rubro-negro. Na ocasião, o Fla abriu 3 a 0 após um espetacular primeiro tempo e acabou cedendo o 3 a 2. Para o treinador, o jogo deste sábado foi melhor do que o citado.

“Hoje (sábado) jogamos melhor que aquele jogo, mas não conseguimos concretizar as nossas oportunidades e gols. Eles tiveram um contra-ataque e fizeram. Depois tiveram alguma outra possibilidade de contra-ataque, mas eu sempre digo, nós escolhemos uma forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero ver. Esse é o estilo que eu quero ver no time, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. E, depois, dependeremos da bola entrar muitas vezes ou não, esses detalhes que são micro, mas que claro que temos muitas coisas para corrigir, como todo mundo sabe”, afirmou.

